Закон об олигархах "подправили" и передали на подпись - нардеп

Законопроект "бронетанково исправили", написал нардеп. Фото: "Радіо Свобода"

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки передал на подпись принятый законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.

Об этом сообщил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

"По моей информации профильный Комитет уже передал на подпись закон №5599 про олигархов.

Каким-то образом в самом Комитете и исправили все ошибки, которые допустили во время голосования (оставили только РНБО и прочее). Т.е. передали текст, который, мягко говоря, не соответствует проголосованному.

Получается, неважно, что депутаты в Раде голосуют, если потом можно написать текст как надо. По такой логике могли бы символичнно и в Трускавце проголосовать под We will rock you, - написал нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов

Текст законопроекта должен подписывать спикер, который был на момент голосования. То есть Дмитрий Разумков, заявил Железняк.

"Но раз текст так бронетанково исправили, думаю, что и на эту норму закроют глаза и несмотря ни на что дадут на подпись новому спикеру", - написал нардеп.

23 сентября ВР приняла законопроект об олигархах. К нему подавали 1257 правок. Законопроект рассмотрели за более чем час. Перед голосованием оппозиция блокировала трибуну. Законопроект надо опять проголосовать, потому что во время принятия учли три поправки, противоречащие друг другу, заявляла оппозиция. 17 сентября спикер Разумков заявил, что депутатов во время голосования "намеренно ввели в заблуждение".