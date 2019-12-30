Закон о люстрации планируют изменить

Закон о люстрации вступил в силу в октябре 2014 года. Фото: Цензор.НЕТ

Закон о люстрации после выводов Европейского суда по правам человека пересмотрят. Такое решение инициировали в правительстве.

"Прочитав решение, не могу сказать, что на 100% понял, что от нас хочет Европейский суд и каким образом надо изменить закон, чтобы он устроил ЕСПЧ и отвечал Конвенции о защите прав человека. Решение довольно размытое, в нем говорится об определенном балансе, а не о конкретных нормах, которые нужно было бы изменить или отменить. Однако закон однозначно требует изменений", - сообщил министр юстиции Денис Малюська, пишет "РБК-Україна".

По его словам, в ЕСПЧ предлагают сузить объем и количество должностей, подпадающих под люстрацию.

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Обжаловать решение суда можно до 17 января 2020 года.

"Скорее всего подадим жалобу в Большую Палату ЕСПЧ. Хотя бы для того, чтобы четко понять аргументацию суда", - пояснил он.

Президент Владимир Зеленский предложил расширить люстрацию на чиновников, которые работали в органах власти после 2014 года. 17 октября Европейский суд по правам человека принял решение, что увольнение государственных служащих на основании украинского закона о люстрации, то есть закона "Об очистке власти", привело к нарушению их прав. Закон о люстрации вступил в силу в октябре 2014 года.