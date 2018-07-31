Заказал в России - в тюрьму: Турчинов предлагает новые правила для украинских предприятий

За финансовую поддержку страны-агрессора должен быть криминал, считает секретарь СНБО Александр Турчинов. Фото: turchynov.com

Руководители украинских предприятий, которые осуществляют закупки в России, должны нести уголовную ответственность. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Каждый ответственный руководитель должен отчитываться перед своей страной за позицию касательно измены.

Мне кажется, что должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора, тех, кто покупает те вещи в России, кторые могут быть сделаны в Украине", - цитирует Турчинова "Інтерфакс-Україна"

Он назвал позором заказ Укрзализниця на закупку в России партии наградных знаков.

"Когда мы какие-то жестянки заказываем в России, то это просто позор", - заявил секретарь СНБО.

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Ранее Укрзалізниця заказала в России партию наградных знаков "Почетный железнодорожник". Соответствующая информация разместили на сайте государственных закупок ProZorro. И. о. руководителя предприятия Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки.