Задержали руководителя Комиссии по азартным играм на получении неправомерной выгоды

САП и НАБУ задержали члена Комиссии по азартным играм. Фото: Корреспондент

САП и НАБУ разоблачили и задержали при получении взятки действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Неправомерная выгода составила 90 тыс. долларов, в Facebook сообщила пресс служба САП.

По данным САП, чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

Члена комиссии задержали в порядке 208 УПК Украины, предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В бюджет поступил первый миллиард от азартных игр

20 августа во СМИ опубликовали информацию об обысках в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Факт обысков подтвердил глава Всеукраинской Ассоциации гемблинга Антон Кучухидзе.