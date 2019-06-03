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понедельник, 03 июня 2019 11:12

Задержали экс-нардепа Партии регионов

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Задержали экс-нардепа Партии регионов
Задержали экс-нардепа Партии регионов. Фото: vinnitsa.top

2 июня был задержан бывший народный депутат Украины от Партии регионов Владимир Пехов.

Задержание произошло во время прохождения пограничного контроля за попыткой въезда в Италию, - сообщают СМИ.

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В Украине Пехов объявлен в розыск в связи с обвинением в совершении преступления за незаконное завладение транспортным средством.

Экс-нардеп незаконно завладел автомобилем Lexus LX 570, который принадлежал предприятию ООО Сейм Инвест, на основании чего ему было сообщено о подозрении в совершении преступления. Однако 14 апреля 2019 года Пехов скрылся от полиции. В мае его объявили в международный розыск.

В случае возвращения в Украину ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Координатор предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, как будут отбирать депутатов.

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Дата
03
июня

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  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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