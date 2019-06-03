Задержали экс-нардепа Партии регионов. Фото: vinnitsa.top

2 июня был задержан бывший народный депутат Украины от Партии регионов Владимир Пехов.

Задержание произошло во время прохождения пограничного контроля за попыткой въезда в Италию, - сообщают СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медведев - Зеленскому: "Все в ваших руках"

В Украине Пехов объявлен в розыск в связи с обвинением в совершении преступления за незаконное завладение транспортным средством.

Экс-нардеп незаконно завладел автомобилем Lexus LX 570, который принадлежал предприятию ООО Сейм Инвест, на основании чего ему было сообщено о подозрении в совершении преступления. Однако 14 апреля 2019 года Пехов скрылся от полиции. В мае его объявили в международный розыск.

В случае возвращения в Украину ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Координатор предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, как будут отбирать депутатов.