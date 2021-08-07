Задержали экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 855
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 2755
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4 Просмотров: 315
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
Просмотров: 468
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Просмотров: 2287
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 13257
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
3 Просмотров: 1062
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
1 Просмотров: 1035
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 873
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 621
Фото
Все фото
7
12
4
4
5
Форум, Хортица, Ермак – как прошла неделя Зеленских в фото
Форум, Хортица, Ермак – как прошла неделя Зеленских в фото
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
Украинские военные испытали беспилотник Bayraktar
Украинские военные испытали беспилотник Bayraktar
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и &quot;патриотических псевдопатриотов&quot;
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Видео
Все видео
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Мэр Конотопа на заседании горсовета облил "слугу" водой
Мэр Конотопа на заседании горсовета облил "слугу" водой
Беленюк станцевал гопак после золота на Олимпиаде
Беленюк станцевал гопак после золота на Олимпиаде
Интервью
1/5
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
5 Просмотров: 1080
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 270
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 855
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 342
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1962
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 августа 2021
Просмотров: 396
Немає синергії
Над ним знову насміялися, принизили. І знову… сказати б, дівчата, але обидві – колеги, керівники європейських країн. Він тиждень не ...
суббота, 07 августа 2021 19:47

Задержали экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия

  Комментировать
Задержали экс-чиновника &quot;Укрзализныци&quot;, который скрывался от следствия
Бывший чиновник организовал схему хищения средств. Фото: ssu.gov.ua

СБУ задержала бывшего руководителя производственного подразделения "Укрзализныци".

Его подозревают в присвоении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт путевых машин. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Экс-чиновник организовал схему хищения средств, выделенных на обслуживание машинных комплексов для реконструкции железнодорожных путей. Участие в присвоении средств принимали представители связанных с ним коммерческих структур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновников будут судить за хищение 590 млн грн

Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник в течение длительного времени скрывался. Правоохранители задержали экс-чиновника на железнодорожном вокзале в Киеве.

Задержанному сообщили о подозрении. В суд направили обвинительные материалы.

В октябре 2019-го Верховная Рада разрешила арестовать Ярослава Дубневича. Он стал первым народным депутатом девятого созыва, которого лишили неприкосновенности и дали разрешение на задержание и арест.

В ноябре депутат вышел из следственного изолятора под залог 90 млн грн.

Дубневич является фигурантом расследования НАБУ. По версии следствия, он организовал схему по продаже Укрзализныци стрелочной продукции по завышенным ценам. Из-за этого компании в 2015-2017 годах нанесен ущерб на 93,28 млн грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Задержали экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Взорвали американские посольства

"Аль-Каида" подорвала посольства США в странах Африки

Самое читаемое
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
14
 Просмотров: 13257
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 7281
Табу в оформлении жилья: пять устаревших идей интерьера
Табу в оформлении жилья: пять устаревших идей интерьера
5
 Просмотров: 6462
Водитель легковушки влетел в фуру: авто пополам, а в вещах погибшего - &quot;сюрприз&quot;
Водитель легковушки влетел в фуру: авто пополам, а в вещах погибшего - "сюрприз"
6
 Просмотров: 5526
Горячая Каменских, Никитюк на сапборде и голые фото любимой Неймара - что публикуют звезды в сети
Горячая Каменских, Никитюк на сапборде и голые фото любимой Неймара - что публикуют звезды в сети
12
 Просмотров: 5301
Политика
Форум, Хортица, Ермак – как прошла неделя Зеленских в фото
Форум, Хортица, Ермак – как прошла неделя Зеленских в фото
7
 Просмотров: 72
Украина получит еще 17 млн доз вакцины Pfizer
Украина получит еще 17 млн доз вакцины Pfizer Просмотров: 180
Учреждения культуры смогут работать во время локдауна, но есть условие
Учреждения культуры смогут работать во время локдауна, но есть условие Просмотров: 72
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
 5 Просмотров: 1089
Экс-нардеп пришел на допрос в костюме Бэтмена
Экс-нардеп пришел на допрос в костюме Бэтмена Просмотров: 594
Больше всего комментируют
7
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
5
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
4
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
3
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
3
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Голосов: 7971
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть