Задержали экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия

Бывший чиновник организовал схему хищения средств. Фото: ssu.gov.ua

СБУ задержала бывшего руководителя производственного подразделения "Укрзализныци".

Его подозревают в присвоении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт путевых машин. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Экс-чиновник организовал схему хищения средств, выделенных на обслуживание машинных комплексов для реконструкции железнодорожных путей. Участие в присвоении средств принимали представители связанных с ним коммерческих структур.

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Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник в течение длительного времени скрывался. Правоохранители задержали экс-чиновника на железнодорожном вокзале в Киеве.

Задержанному сообщили о подозрении. В суд направили обвинительные материалы.

В октябре 2019-го Верховная Рада разрешила арестовать Ярослава Дубневича. Он стал первым народным депутатом девятого созыва, которого лишили неприкосновенности и дали разрешение на задержание и арест. В ноябре депутат вышел из следственного изолятора под залог 90 млн грн. Дубневич является фигурантом расследования НАБУ. По версии следствия, он организовал схему по продаже Укрзализныци стрелочной продукции по завышенным ценам. Из-за этого компании в 2015-2017 годах нанесен ущерб на 93,28 млн грн.