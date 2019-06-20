Зачем Зеленский отменил 161 закон

Зеленский отменил законы, касающиеся бизнеса. Фото: УНИАН

161 указ предыдущих президентов отменил президент Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook объяснила, что они мешали бизнесу работать.

"Дерегуляция и создание благоприятных условий для ведения бизнеса является одним из приоритетов команды президента. Сегодня он отменил ряд требований, которые мешали бизнесу работать. Это 161 указ. С ключевого. С сегодняшнего дня отменена штраф в пятикратном размере неоприходованной суммы за нарушение кассовой дисциплины", - заявила Мендель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский ликвидировал Администрацию президента и сократил чиновников

"И второе. Отменены минимальный размер оплаты услуг нотариусов. Теперь нотариусам можно будет платить меньше 1% от стоимости недвижимости. Рынок нотариальных услуг является очень конкурентным, а наличие такого "бонуса" его искривляла и приводила к возникновению "серого" рынка, когда какая-то часть платежа возвращается клиенту "под столом". Стоимость оформления сделок с недвижимостью теперь снизится", - заявила пресс-секретарь.

20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров призвал уйти в отставку.