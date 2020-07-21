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вторник, 21 июля 2020 15:58

За зеленку на нардепе из ОПЗЖ ветерану грозит 5 лет тюрьмы

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За зеленку на нардепе из ОПЗЖ ветерану грозит 5 лет тюрьмы

За обливание зеленкой народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина ветерану АТО, сержанту 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск Александру Погребискому инкриминируют уголовную статью "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".

Об этом во вторник в Facebook сообщил ветеран АТО Алексей Петров.

"Парню, который немного подправил новыми красками утренний макияж депутату Волошину, шьют уголовную статью. А именно 346-ю Криминального кодекса Украины. Минимальное наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет!

В тот же момент депутат Волошин, который:

а) усомнился в суверенитете Украины (читайте Конституцию);

б) ударил в лицо парня, когда того уже задержала полиция,

чувствует себя вполне спокойно!

Ответьте себе на простой вопрос. Что было бы например с депутатом Кнессета, усомнись он в суверенитете Израиля?" - написал Петров.

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21 июля народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкой.

17 июля на заседании Верховной Рады он заявил, говоря о Крыме: "Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают? Которая не имеет суверенитета. Я вчера специально не пришел на это торжественное собрание, потому что нечего отмечать".

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Дата
21
июля

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