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четверг, 06 мая 2021 14:43

За "Слугу народа" готовы голосовать ровно столько же, как и за Зеленского

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За &quot;Слугу народа&quot; готовы голосовать ровно столько же, как и за Зеленского
За "Слугу народа" как и за Зеленского готовы проголосовать 28%. Фото: president.gov.ua

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, то за партию президента Владимира Зеленского "Слуга народа" готовы проголосовать 28% среди тех, кто примет участие в выборах и определился. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного с 22 по 29 апреля.

На втором месте "Европейская солидарность" - 18%. Далее ОПЗЖ - 15%, "Батькивщина" - 11%, "Сила и честь" - 6%.

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Не преодолевают пятипроцентный барьер партии "Украинская стратегия Гройсмана" (3%), "Голос" (3%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,5%).

За ВО "Свобода", "Партию Шария" и "Гражданскую позицию" готовы проголосовать по 2%, "Оппозиционный блок" и "УДАР Виталия Кличко" - по 1%.

Социологи опросили 2021 респондента во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования не превышает 2,3%.

Если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 28% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с кандидатом.

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