Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг

Если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 28% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с кандидатом. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного с 22 по 29 апреля.
По результатам опроса, в начале марта за Зеленского готовы были поддержать 27,4%.
На втором месте пятый президент, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 18% (в марте было 19,7%).
Таким образом, разрыв в рейтинге между Зеленским и Порошенко увеличился.
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Далее в рейтинге:
Представитель ОПЗЖ Юрий Бойко - 14,5%
Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко - 10,5%
Бывший премьер-министр Владимир Гройсман - 3%
Экс-нардеп Олег Ляшко - 3%
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, бывший министр обороны Анатолий Гриценко и бывший вице-спикер Руслан Кошулинский - по 2%
Мэр Киева Виталий Кличко - 1%.
В случае выхода во второй тур Зеленского и Порошенко первый получил бы 60,5% голосов среди тех, кто примет участие в выборах и определился с кандидатом. За Порошенко проголосовали бы 39,5%.
В случае выхода Зеленского и Бойко - 71% и 29%.
Социологи опросили 2021 респондента во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования не превышает 2,3%.
В первому туре выборов президента 31 марта 2019 года за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во втором - 73,22%. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.
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