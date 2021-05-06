Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился - рейтинг

Порошенко отстает от Зеленского в рейтинге на 10%. Фото: Getty Images

Если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 28% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и определился с кандидатом. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного с 22 по 29 апреля.

По результатам опроса, в начале марта за Зеленского готовы были поддержать 27,4%.

На втором месте пятый президент, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 18% (в марте было 19,7%).

Таким образом, разрыв в рейтинге между Зеленским и Порошенко увеличился.

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Далее в рейтинге:

Представитель ОПЗЖ Юрий Бойко - 14,5%

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко - 10,5%

Бывший премьер-министр Владимир Гройсман - 3%

Экс-нардеп Олег Ляшко - 3%

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, бывший министр обороны Анатолий Гриценко и бывший вице-спикер Руслан Кошулинский - по 2%

Мэр Киева Виталий Кличко - 1%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Порошенко первый получил бы 60,5% голосов среди тех, кто примет участие в выборах и определился с кандидатом. За Порошенко проголосовали бы 39,5%.

В случае выхода Зеленского и Бойко - 71% и 29%.

Социологи опросили 2021 респондента во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования не превышает 2,3%.

В первому туре выборов президента 31 марта 2019 года за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во втором - 73,22%. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.