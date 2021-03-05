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пятница, 05 марта 2021 18:19

За решением суда по поводу Стерненко могут стоять заказчики - Данилов

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За решением суда по поводу Стерненко могут стоять заказчики - Данилов
Данилов заявил, что ситуация со Стерненко не простая. Фото: "Громадське"

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предположил, что за принятием решения суда по делу бывшего лидера одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко стоят заказчики.

"Этот вопрос довольно непростой. Не совсем понятно, почему приговор объявлен именно сейчас. Это как раз вопрос к судьям. Суд продолжается уже 5 лет, приговор могли объявить еще 2016-го или 2017 года, но дотянули до сегодня и объявили 23 февраля. Все знаем, что это за день и какой праздник некоторые празднует. Это решение суда, я не могу сказать, что оно нам нравится или нет. Но мы обращаем на это внимание, анализируем, систематизируем и смотрим, не могут ли за ним стоять какие-то заказчики", - отметил Данилов, передает "Укринформ".

Данилов отметил, что всех судей в один ряд ставить нельзя, но отдельные их решения вызывают беспокойство.

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"Бывают странные вещи, когда за одно и то же преступление один судья может дать 7 лет тюрьмы, а другой - освободить от уголовной ответственности. Это проблема, которую сложно объяснить обществу. Кроме того, у нас судебные дела могут тянуться годами, 5-6 лет. Ненормально, когда человек 7-8 лет находится под следствием и не знает, каким будет приговор", - сказал Данилов.

Общественный деятель Сергей Стерненко подал апелляционную жалобу на решение Приморского районного суда города Одессы, который объявил ему тюремное заключение. Об этом сообщила Facebook-страница активиста в пятницу.

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