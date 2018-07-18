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среда, 18 июля 2018 12:28

За пять лет будет построена европейская Украина – Тарута

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За пять лет будет построена европейская Украина – Тарута
Лидер партии "Основа" Сергей Тарута сказал, что его цель - такая Украина, куда будут возвращаться люди, которые уехали работать за границу. Фото: 112 Украина

Для создания современной, европейской Украины достаточно пяти лет. Об этом заявил лидер партии "Основа" Сергей Тарута во время визита в Днепропетровскую область.

Лидер "Основы" уверен, что для модернизации страны, как и для модернизации большего предприятия, нужна четкая стратегия, команда и доверие кредиторов.

"Потому что когда есть стратегия, команда, доверие международных банков, эффективность и прозрачность инвестиционной программы, тогда можно все сделать быстрее, чем это делается сегодня. И за пять лет мы будем иметь совершенно другую страну", – подчеркнул Сергей Тарута. "Когда намечали полную модернизацию Алчевского меткомбината, мне говорили, что для этого понадобится 10-15 лет. Мы все сделали за пять лет", – говорит он.

Сергей Тарута отметил, что его целью является такая Украина, куда будут возвращаться люди, уехавшие работать за границу. "Мы построим страну, в которую будут возвращаться те, кто сейчас уезжает. Потому что люди – главная ценность страны. Вокруг человека должна выстраиваться вся власть на центральном и региональном уровнях", – подытожил Тарута.

Напомним, согласно Доктрине сбалансированного развития "Украина 2030", идеологом создания которой является Сергей Тарута, валовый внутренний продукт Украины к 2030 году должен достичь $710-750 млрд.

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