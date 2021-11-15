За помощь мигрантам из Беларуси – криминал: Резников пригрозил "дельцам"

Нелегальные мигранты на границе Белоруссии и Польши. Фото: REUTERS

За помощь в незаконном пересечении государственной границы Украины беженцам с территории Беларуси украинцам грозит криминал.

Это вопрос национальной безопасности. Об этом на брифинге по итогам межведомственного совещания в Луцке предупредил министр обороны Алексей Резников.

"Хотел бы предупредить тех, кто живет в пяти областях, граничащих с дружественной нам Беларусью, тех, кто планирует зарабатывать деньги на помощи в пересечении границы незаконным мигрантам - это будет против национальных интересов Украины. Это вопрос национальной безопасности", - отметил Резников.

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В апреле 2014 года была отменена уголовная ответственность за незаконное пересечение границы, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Но осталась уголовная статья за помощь этим людям. Поэтому это будет уголовная ответственность", – сказал Данилов.

СНБО разработал различные сценарии на случай угрозы незаконного пересечения украинской границы нелегальными мигрантами с территории Беларуси. Среди них – введение чрезвычайного положения в приграничных областях. Совещание проводилось с участием председателей Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской облгосадминистраций.