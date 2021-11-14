В приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение

Министр обороны Алексей Резников, секретарь СНБО Алексей Данилов и министр внутренних дел Денис Монастырский провели совещание в Луцке. Фото: volynnews.com

СНБО разработал различные сценарии на случай угрозы незаконного пересечения украинской границы нелегальными мигрантами с территории Беларуси. Среди них – введение чрезвычайного положения в приграничных областях.

Об этом сказали на брифинге по итогам межведомственного совещания в Луцке, сообщили "Волинські новини"

Совещание проводили с участием председателей Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской облгосадминистраций.

"Проработаны разные сценарии таких действий, даже введение чрезвычайного положения в приграничных областях", - сказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросоюз расширит санкции против Лукашенко: назвали дату

Монастырский заявил, что главный план – строительство государственной границы. На это в госбюджете на 2022 год планируют предусмотреть средства.

"Если мы говорим о быстром ответе на тех участках, где возможно массовое присутствие мигрантов, то там будут расположены временные сооружения.

Сейчас идет подготовительная работа, определены места дислокации силовиков, предусмотрено взаимодействие с другими подразделениями терробороны, общественными формированиями", - сказал министр.

Совещание 14 ноября в Луцке главы ведомств провели по поручению президента Владимира Зеленского. То, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, это спецоперация РФ, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. На этой неделе Монастырский уже прилетал в Волынскую область. Министр заявил о строительстве интеллектуальной границы с Россией и Белоруссией. На это планируют потратить 17 млрд грн.