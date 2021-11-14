В приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 999
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Просмотров: 1242
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1728
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 4014
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1755
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
3 Просмотров: 2421
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 1962
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 405
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3672
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
Просмотров: 1458
Фото
Все фото
18
16
5
4
5
Зеленский, средний палец и Лещенко на поезде – мемы и фотожабы недели
Зеленский, средний палец и Лещенко на поезде – мемы и фотожабы недели
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Арестовали остров и причалы, присвоенные окружением экс-начальника полиции Киева - СМИ
Арестовали остров и причалы, присвоенные окружением экс-начальника полиции Киева - СМИ
Шубохранилище и комната для скатертей: журналисты показали план дворца Медведчука
Шубохранилище и комната для скатертей: журналисты показали план дворца Медведчука
Видео
Все видео
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
"Больше денег" - сын Разумкова рассказал о пике состоятельности отца-спикера
"Больше денег" - сын Разумкова рассказал о пике состоятельности отца-спикера
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
Интервью
1/5
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 774
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 6300
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2205
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9585
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1206
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 ноября 2021
Просмотров: 324
Тріщини часу
Уявіть: ви високо в горах, ідете вузенькими стежками, ризикуючи зірватись у провалля. Ліворуч бачите смужку горизонту з ледь видними контурами ...
воскресенье, 14 ноября 2021 18:20

В приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение

  Комментировать
В приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение
Министр обороны Алексей Резников, секретарь СНБО Алексей Данилов и министр внутренних дел Денис Монастырский провели совещание в Луцке. Фото: volynnews.com

СНБО разработал различные сценарии на случай угрозы незаконного пересечения украинской границы нелегальными мигрантами с территории Беларуси. Среди них – введение чрезвычайного положения в приграничных областях.

Об этом сказали на брифинге по итогам межведомственного совещания в Луцке, сообщили "Волинські новини"

Совещание проводили с участием председателей Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской облгосадминистраций.

"Проработаны разные сценарии таких действий, даже введение чрезвычайного положения в приграничных областях", - сказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросоюз расширит санкции против Лукашенко: назвали дату

Монастырский заявил, что главный план – строительство государственной границы. На это в госбюджете на 2022 год планируют предусмотреть средства.

"Если мы говорим о быстром ответе на тех участках, где возможно массовое присутствие мигрантов, то там будут расположены временные сооружения.

Сейчас идет подготовительная работа, определены места дислокации силовиков, предусмотрено взаимодействие с другими подразделениями терробороны, общественными формированиями", - сказал министр.

Совещание 14 ноября в Луцке главы ведомств провели по поручению президента Владимира Зеленского.

То, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, это спецоперация РФ, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

На этой неделе Монастырский уже прилетал в Волынскую область. Министр заявил о строительстве интеллектуальной границы с Россией и Белоруссией. На это планируют потратить 17 млрд грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
ноября

Ученый ждал Нобелевскую премию 30 лет

Самое читаемое
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки Просмотров: 47306
В России мужчина умер после циничной шутки врача
В России мужчина умер после циничной шутки врача Просмотров: 12690
Футболист &quot;Динамо&quot; рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь
Футболист "Динамо" рассказал, как Зеленский был готов работать у него всю ночь Просмотров: 11403
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
5
 Просмотров: 8767
Украинская каратистка в бикини изгибалась из интересного ракурса
Украинская каратистка в бикини изгибалась из интересного ракурса
5
 Просмотров: 8703
Политика
Евросоюз расширит санкции против Лукашенко: назвали дату
Евросоюз расширит санкции против Лукашенко: назвали дату Просмотров: 522
Данилов, Баканов и два министра приехали в Луцк на совещание
Данилов, Баканов и два министра приехали в Луцк на совещание Просмотров: 441
Украинский сегмент YouTube должен модерироваться не из РФ - Зеленскому написали петицию
Украинский сегмент YouTube должен модерироваться не из РФ - Зеленскому написали петицию Просмотров: 477
Съезд "Слуги народа": есть пять претендентов на председателя партии, готовят исключения
Съезд "Слуги народа": есть пять претендентов на председателя партии, готовят исключения Просмотров: 990
Бывший соратник Зеленского: Уже пора думать об Украине после Зе
Бывший соратник Зеленского: Уже пора думать об Украине после Зе 3 Просмотров: 1341
Больше всего комментируют
18
"Слуга народа" купил джип премиум класса за 1,1 млн грн
10
На украинские YouTube-каналы, противодействующие роспропаганде, пошли атаки
3
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
3
Бывший соратник Зеленского: Уже пора думать об Украине после Зе
2
Россия четыре года готовилась к эскалации конфликта с Польшей, Украиной и странами Балтии
Голосов: 9116
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть