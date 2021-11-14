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воскресенье, 14 ноября 2021 17:46

Совещание СНБО: Данилов с министрами обсудили защиту украинской границы

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Совещание СНБО: Данилов с министрами обсудили защиту украинской границы
В Луцке прошло совещание с участием секретаря СНБО Алексея Данилова. Фото: armyinform

В Луцке прошло совещание секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, посвященное безопасности государственной границы.

На совещании присутствовали руководители министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований. Также в совещании принял участие посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Данилов подчеркнул, что к миграционному кризису на белорусско-польской границе напрямую причастна Россия.

"Восьмой год продолжается военная агрессия со стороны РФ, и то, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, нельзя назвать гуманитарным кризисом - это очередная спецоперация РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе", - сказал он.

По его словам, сегодня на территории Беларуси находится уже около 16 тысяч беженцев, которые угрожают также и Украине.

"Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому мы должны принять все необходимые меры реагирования", - отметил секретарь СНБО.

В ходе совещания посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий также заявил, что осуществляется "гибридная операция союзного государства, имеющая характер миграционной атаки, где мигранты являются одновременно и оружием, и жертвой". Посол проинформировал присутствующих об этапах и динамике этой спецоперации и мерах реагирования польской стороны.

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Секретарь СНБО отметил, что Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе. Он также убежден в необходимости создания межведомственной рабочей группы с привлечением всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования.

"Должны действовать абсолютно скоординированно, спокойно и взвешенно, и исповедовать государственную позицию", - подчеркнул Данилов.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли.

Власти Польши привели в боевую готовность силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками.

Границу Польши с Беларусью защищают около 13 тыс. военнослужащих. Они помогают пограничникам вдоль этого участка рубежа.

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14
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