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воскресенье, 14 ноября 2021 15:23

Данилов, Баканов и два министра приехали в Луцк на совещание

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Секретарь СНБО Алексей Данилов вместе с главой СБУ Иваном Бакановым и министрами обороны Алексеем Резниковым и внутренних дел Денисом Монастырским проводят совещание в Луцке.

По поручению президента Владимира Зеленского,сообщили в СНБО.

На совещании обсуждают дополнительные меры по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы.

Автор: @rnbou
 

Также на совещании присутствуют главы Госпогранслужбы, миграционной службы, и.о. председателя ГСЧС. Докладывают о ситуации на украинско-белорусской границе.

Пригласили послов Литвы и Польши.

На этой неделе Монастырский уже прилетал в Волынскую область. Он заявил о строительстве интеллектуальной границы с Россией и Белоруссией. На это планируют потратить 17 млрд грн.

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Украинские военные будут уничтожать диверсантов, которые предпримут попытку под видом мигрантов попасть на территорию Украины из Беларуси.

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