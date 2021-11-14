Украинские военные готовы уничтожать диверсантов из Беларуси

Украинские военные заявили о готовности сражаться с диверсантами на белорусской границе. Фото: Facebook

Украинские военные будут уничтожать диверсантов, которые предпримут попытку под видом мигрантов попасть на территорию Украины из Беларуси.

Об этом заявили в 61-й отдельной пехотной егерской бригаде ВСУ, передает пресс-служба бригады в Facebook.

"В настоящее время, подразделения 61 ОПЕБр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Республикой Беларусь и никакие другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", - говорится в сообщении.

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Военные подчеркнули, что не будут применять оружие против мигрантов. В то же время, готовы дать отпор диверсионно-разведывательным группам противника, поскольку именно для борьбы с ними создана бригада.

Около 50 нелегальных мигрантов прорвалось на территорию Польши из Беларуси. Инцидент произошел 13 ноября в районе населённого пункта Стажин.