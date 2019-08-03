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За незаконные переговоры с Россией могут ввести уголовное наказание

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За незаконные переговоры с Россией могут ввести уголовное наказание
Дипломат Богдан Яременко предлагает ввести наказание. Фото: prm.ua

В "Слуге народа" предложили ввести уголовную ответственность за сепаратные переговоры с представителями России

Об этом заявил избранный нардеп, дипломат Богдан Яременко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Не знаю, буду ли я иметь поддержку своих коллег. Но я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства. Воюющей страны. Мы должны навести порядок", - сказал он.

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Партия "Слуга народа" выступает за сокращение влияния государства на общество, но в вопросах внешней политики и обороны государство должно действовать четко, жестко и уверенно, скаазв нардеп.

Яременко избран в Верховную Раду по мажоритарному округу № 215 в Киеве.

Партия "Слуга народа" будет предлагать своего председателя Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной Рады. Об этом сказал сам Разумков, общаясь с журналистами в Трускавце, где проходит обучение будущих народных депутатов президентской политсилы.

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