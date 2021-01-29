За ложь в декларациях необязательно сидеть в тюрьме - эксперт

Почему не действовала уголовная ответственность за ложь в декларациях. Фото: Тарас Подолян

Уголовная ответственность в отношении декларирования бездействовала.

Об этом в интервью отметил юрист Украинского института будущего Александр Чебаненко.

"По статье привлекли 66 человек за миллионов деклараций (на 27 октября 2020 году в Антикоррупционном суде находилось 17 уголовных производств за недостоверное декларирование. 111 дел расследовали. - Страна). Доказать умышленность трудно. Декларации сложно заполнить без нарушений. А разрушить репутацию любой человека можно, просто заявив публично, что на нее составили протокол о возможной коррупции, а фактически - за ошибки в отчетах ", - рассказал юрист.

Ответственность должна быть действенная, добавил.

"В Польше, Словакии, Чехии, Румынии относительно декларирования она неуголовная. Тот, кто ошибся при внесении данных, необязательно коррупционер. В случае же сокрытия большого имущества или рецидива человека увольняют с должности, могут конфисковать имущество. Такое наказание гораздо эффективнее.

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Слова "заведомо" и "умышленно" надо убрать из закона и установить некриминальную ответственность. С допустимыми сроками исправления ошибок в декларациях. Установить наказание за рецидив - освобождение и конфискации незадекларированного. За первое нарушение, если не превысили определенной суммы - штраф. А за коррупционные преступления, например взяточничество, наказание должно быть уголовное ", - подытожил Чебаненко.

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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об ограничении или лишении свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.