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среда, 24 июля 2019 10:59

"За колоннами. У них там намолено" - Притула указал место медведчуковцев в Раде

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&quot;За колоннами. У них там намолено&quot; - Притула указал место медведчуковцев в Раде
Притула говорит, что надо не допустить реванша пророссийских сил в Раде. Фото: politeka

От "Оппозиционной платформы - За жизнь" не должно быть в Раде антиукраинских действий.

Для большинства в Верховной Раде нового созыва основной задачей является не допустить антиукраинских действий со стороны этой политсилы - заявил шоумен Сергей Притула в программе "Рандеву с Яниной Соколовой".

Реваншисты будут вторыми по количеству в новой Раде. Они могут рассчитывать только на места за колоннами в сессионном зале. Их насидели еще единомышленники из предыдущего созыва.

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"Я вижу идеальный союз, если те парламентские фракции, которые зайдут, сделают большинство не знаю из каких компонентов, но большая мечта, чтобы все те, кто создаст большинство, сделали все, чтобы этот блок (" Опоплатформа ". - Ред.) провел пять лет в парламенте там, где они привыкли. У них там за колоннами намоленное место есть. Пусть они там себе тусят, заявляют какая плохая власть, плохие все остальные в праламенте. Но - не дать возможности им делать хоть что-то! " - подчеркнул он.

Шоумен Сергей Притула объяснил финансирования партии Святослава Вакарчука "Голос" и отношение к этому олигарха Виктора Пинчука.

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