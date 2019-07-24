Притула рассказал, что знает о спонсорах "Голоса"

Притула отрицает, что партию "Голос" финансировал Пинчук. Фото: fakty.ua

Шоумен Сергей Притула объяснил финансирования партии Святослава Вакарчука "Голос" и отношение к этому олигарха Виктора Пинчука.

Об этом шоумен рассказал в передаче "Рандеву с Яниной Соколовой".

По данным Соколовой, деньги партии дали гендиректор Украинской инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала и олигарх Виктор Пинчук. Участие Пинчука Притула отверг.

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"Я точно могу сказать, что Пинчук не спонсирует "Голос". Это был один из главных рубиконов, которые мы решили не переходить. Еще было несколько человек из первой десятки Forbes, которые предлагали свою посильную помощь. Она была очень существенна. Но в начале политической карьеры взять деньги у олигарха - это выстрелить себе в ногу", - сказал Притула.

А вот Томаш Фиала, по его словам, к "Голосу" отношение может иметь.

"Я думаю, что Томаш Фиала имеет отношение к нам опосредованно, потому что несколько человек из нашей команды прошли "школу" инвестиционной компании Dragon Capital и были не худшими специалистами, которыми разбрасываться нет смысла. Финансирует ли он лично - я не знаю", - говорит актер.

По его словам, в партии много доноров и не все хотят быть названными. Притула говорит, что деньги брать у них ему нестыдно, потому что все они люди, которые добились всего сами. Среди них - представители IT-индустрии и ресторатор Дима Борисов.

Также деньги на выборы давал Святослав Вакарчук (по словам Притулы - 1,5 миллиона, но неизвестно в какой валюте) и сам Сергей Притула - около 200 тыс. грн.

Актер уверяет, что обязательств перед спонсорами у партии нет.

"Я общался с одним человеком и он сказал: "Я дам деньги, если буду знать, что таких, как я, будет много". Мы не пошли по пути "взять деньги у одного папика, зайти в Раду, а потом эти деньги отрабатывать". У нас много доноров разноплановых - средних, мелких. Люди приносили 10 тысяч долларов, а другие приносили 1,5 миллиона гривен. Ни одна из этих персон не имеет на нас влияния", - сказал Притула.

Он добавил, что 5 августа "Голос" опубликует итоговый отчет о своих финансах.

На 118 избирательном округе во Львове побеждает кандидат от партии "Голос" Галина Васильченко. Это результаты по подсчету 100% протоколов.