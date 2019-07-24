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На львовском 118 округе кандидат от "Голоса" победила Дубневича

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На львовском 118 округе кандидат от &quot;Голоса&quot; победила Дубневича
Галина Васильченко от "Голоса" победила Дубневича. Фото: tvoemisto.tv

На 118 избирательном округе во Львове побеждает кандидат от партии "Голос" Галина Васильченко.

Это результаты по подсчету 100% протоколов, сообщили на сайте ЦИК.

Васильченко набрала 31,61% голосов, на 2-м месте - депутат от этого округа в прошлом созыве Верховной Рады Богдан Дубневич, который набрал 29, 81% голосов. На 3-м месте футболист Артем Федецкий, кандидат от партии "Слуга народа" -12,42%.

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Ранее Богдан Дубневич признал победу конкурентки.

В округ №118 входят части Лычаковского и Шевченковского районов Львова и Пустомытовский район Львовской области.

Партия "Голос" победила в 3-х мажоритарных округах из 199. Представители политсилы победили в 3-х округах Львовской области.

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