Сколько взяла партия Вакарчука на округах

Партия "Голос" победила в трех мажоритарных округах из 199-ти.

Представители политсилы победили в трех округах на Львовщине.

По подсчетам 95% голосов ЦИК Наталья Пипа набрала чуть более 30% на 115 округе (Шевченковский и Галицкий районы).

Кандидат является руководителем общественной организации "Кращий Сихів".

В 117 округе (Галицкий, Франковский районы и часть Шевченковского района Львова) победил генеральный директор компании "Тротолла" Ярослав Рущишин - 25,12%.

В 119-м округе (Пустомытовский, Шевченковский районы и часть Шевченковского) побеждает Галина Васильченко - 31, 52%.

Учитывая общий результат, по списку партия "Голос" получает 20 (21) мандатов народных депутатов, посчитал "Обозреватель"

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По предварительным результатам выборов в Верховную Раду уже в 83 из 199-ми мажоритарных округах определены победители. Подавляющее большинство будущих нардепов - представители партии "Слуга народу". Выигрывают в 57-ми округах.