За голосованием украинцев будут наблюдать представители Казахстана

Казахстан отправил наблюдателей на украинские парламентские выборы.
По 22 июля в Украине будут работать 6 наблюдателей из Казахстана, трое из них - по приглашению ЦИК Украины, еще трое - в составе Миссии ОБСЕ. Об этом сообщает Интерфакс.
Казахстанские наблюдатели будут работать в Киеве, а также в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях Украины.
Возглавляет делегацию от ЦИК Казахстана заместитель председателя комиссии Константин Петров.
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В Украине в "день тишины" перед парламентскими выборами продолжается политическая агитация. Наблюдатели Комитета избирателей Украины обнаружили нарушения в ряде областей.
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