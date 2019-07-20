За голосованием украинцев будут наблюдать представители Казахстана

На выборах в Украине будут работать наблюдатели из Казахстана. Фото: УНИАН

Казахстан отправил наблюдателей на украинские парламентские выборы.

По 22 июля в Украине будут работать 6 наблюдателей из Казахстана, трое из них - по приглашению ЦИК Украины, еще трое - в составе Миссии ОБСЕ. Об этом сообщает Интерфакс.

Казахстанские наблюдатели будут работать в Киеве, а также в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях Украины.

Возглавляет делегацию от ЦИК Казахстана заместитель председателя комиссии Константин Петров.

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В Украине в "день тишины" перед парламентскими выборами продолжается политическая агитация. Наблюдатели Комитета избирателей Украины обнаружили нарушения в ряде областей.