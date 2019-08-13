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За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского

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За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Условный Навальный сможет приехать и легко сделать в Украине политическую карьеру, предупреждает Евгений Дикий. Фото: Reuters

Указ президента Владимира Зеленского об упрощении предоставления украинского гражданства россиянам - угрожающее и недальновидное решение.

Об этом Gazeta.ua сказал бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Решение выглядит как начинают за здравие - заканчивают за упокой. В одном указе две диаметрально противоположные части.

Упрощение получения гражданства иностранным добровольцам, которые воевали за Украину - благородный шаг, которого долго добивались от предыдущего президента. Теперь Зеленский отдает долги Порошенко. Это только можно приветствовать.

Такое решение несет преимущества - мотивирует воевать за Украину. Те же белорусы, воевавшие за нас, получат украинское гражданство, а с ним и наш безвиз.

Вторая половина указа - ошибочная. Приравнивать добровольцев, которые воевали за Украину, к россиянам, у которых проблемы с режимом Путина... Надо настолько ничего не понимать в политике. Зеленский - новичок, будто бы хочет как лучше.

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Но между гражданством и политическим убежищем есть принципиальная разница. Гражданство - это возможность участвовать во всех украинских политических процессах. Выбирать, быть избранным. Это надо заслужить. Иностранные добровольцы заслужили это своей кровью, оружием в руках. Причем здесь люди, у которых просто проблемы с режимом Путина? Кто они такие? Что сделали именно для Украины, чтобы получить равные с нами избирательные права?

И далеко не все враги режима Путина являются друзьями Украины. Российская демократия заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Абсолютное большинство нынешней российской оппозиции, даже очень либеральной, касательно Украины ничем не отличается от путинского режима. Они там у себя борются за "выборы в Мосгордуму". А спроси прямо каждого из них "Чей Крым?" и выяснится очень много интересного.

Они там у себя борются за "выборы в Мосгордуму". А спроси прямо каждого из них "Чей Крым?" и выяснится очень много интересного

Поэтому давать кому-либо из России, кто против Путина, украинский паспорт - очень недальновидный шаг.

Президент Зеленский и те, кто ему готовят указы, до сих пор остаются ментально ориентированными на Москву. Не выделились от "единого русского пространства". Это самая большая проблема, которая ждет Украину в ближайшее время. И это страшно.

Условный Навальный сможет приехать и легко сделать здесь политическую карьеру. Зеленский с компанией даже не понимают этой угрозы.

Для российских спецслужб намного проще работать с украинской ватой, чем засылать своих агентов в нашу армию. Вату, которой немерено, не будут так внимательно проверять. Которая не будет под лупой СБУ, как каждый россиянин, который приедет и попросится на контракт.

Москве гораздо легче набрать агентуру с людей с украинским гражданством, которые одновременно являются пятой колонной", - говорит Евгений Дикий.

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Президент Владимир Зеленский подписал указ касательно упрощения процедуры получения гражданства для лиц, которые защищали или защищают нацбезопасность и оборону Украины. А также гражданам России, которых преследуют за политические убеждения.

Соответствующий указ издан и обнародован 13 августа на сайте президента.

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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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