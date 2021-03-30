За "агента" Шевченко внесли залог в 5 млн грн

Шевченко освободили под залог. Фото: ukrinform

Так называемый агент НАБУ Евгений Шевченко, подозреваемый в создании незаконного вооруженного формирования, вышел из СИЗО.

За него внесли залог в 5 млн грн. Об этом сам Шевченко сообщил в Facebook.

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"Завтра у меня апелляция - прокуроры будут требовать отмены залога и содержания меня под стражей в СИЗО", - добавил он.

Если завтра Шевченко не отправят за решетку, то 1 апреля он обещает провести пресс-конференцию, на которой "выложит все факты о процессе фальсификации дела".

Он также планирует рассказать, "как врал прямо во время судебного заседания прокурор и какая конкретно должностное лицо находилось в кабинете судьи Печерского суда, когда и выносила свое решение".

Однако если Шевченко не сможет провести конференцию, ее проведут его адвокаты.

24 марта СБУ сообщила, что разоблачила военизированное вооруженное формирование, т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала бывшего командира батальона "Донбасс" и екснардепа Семена Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ" и фигурант ряда дел о коррупционных схем, связанных с "Укроборонпромом"). По данным СБУ, 15 украинский руководили компанией с более 150 человек, заключали контракты с организациями стран Ближнего Востока и предлагали им оружие.