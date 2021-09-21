Взятка 2 тыс. грн и семь лет тюрьмы: ВАКС вынес приговор судье

Расследованием занималось НАБУ. Фото: Автомайдан

Высший антикоррупционный суд огласил приговор судье Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области Михаилу Паку в виде семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает портал "Слово і діло"

Решение 21 сентября приняла коллегия судей ВАКС.

Судьи назначили наказание с конфискацией всего имущества и запретом занимать должность судьи в течение трех лет.

По версии следствия, 11 сентября 2017 судья при посредничестве начальника юридического отдела получил 2 тыс. грн взятки от гражданина за принятие в его пользу судебного решения. Речь шла о деле по иску последнего в Управление социальной защиты населения Мукачевской РГА.

Расследованием занималось НАБУ.

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Также суд огласил приговор начальнику юридического отдела Пенсионного фонда Мукачево Олегу Маковскому - шесть лет с конфискацией половины имущества. САП называет чиновника сообщником судьи.

ВАКС отправил обвиняемого Маковского под ночной домашний арест с обязанностями, в том числе, носить электронный браслет.

Паку оставили мерой пресечения залог и возложили на него ряд обязанностей, среди которых тоже ношение браслета.

Дело направляли в суд еще в марте 2018 года, но до создания антикоррупционного суда в нем так и не выносили приговор.

Приговор Высшего антикоррупционного суда могут обжаловать в течение 30 дней, сообщила САП.

13 сентября Совет судей заблокировал судебную реформу - запуск Совета по этике. После этого Офис президента встретился с послами стран G7 и ЕС. "Я не допущу блокировку самой главной реформы страны", - заявлял президент Владимир Зеленский.