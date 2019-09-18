Высший антикоррупционный суд: Рада изменила закон

Верховная Рада внесла изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде.

"За" во втором чтении проголосовали 323 депутата.

Решение поддержали фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос" и группа "За будущее".



"Оппозиционная платформа - За жизнь" дала ноль голосов.

Согласно изменениям, подсудность Антикоррупционного суда распространяется на уголовные производства, которые зарегистрированы со дня начала работы суда; до дня начала работы ВАКС, если досудебное расследование проводило Национальное антикоррупционное бюро и завершили прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее сообщалось , что в Антикоррупционный суд должны передать уголовные производства, которые рассматривают другие суды. Следствием будет поступление тысяч уголовных производств, не относящихся к топ-коррупции, производств, в которых истекли сроки давности и которые расследовали органы досудебного расследования с нарушением правил подследственности, говорится в пояснительной записке.



По словам представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского, ВАКС "получит более 3 тысячи уголовных дел, которые он вынужден будет регистрировать, и это парализует работу суда"

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5 сентября начал работу Высший антикоррупционный суд. В прошлом году в июне Верховная Рада приняла закон о его работе. В апреле назначили 38 судей суда и они приняли присягу.