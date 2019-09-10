В Раде спасают Антикоррупционный суд

Антикоррупционный суд могут парализовать тысячи дел.

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об изменениях в закон о Высшем антикоррупционном суде.

Решение приняли во вторник.

По нынешнему закону, в Антикоррупционный суд должны передать уголовные производства, которые рассматривают другие суды. Следствием будет поступление тысяч уголовных производств, не относящихся к топ-коррупции, производств, в которых истекли сроки давности и которые расследовали органы досудебного расследования с нарушением правил подследственности, говорится в пояснительной записке.

По словам представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского, ВАКС "получит более 3 тысячи уголовных дел, которые он вынужден будет регистрировать, и это парализует работу суда", пишет "Інтерфакс-Україна"

Согласно изменениям, подсудность Антикоррупционного суда распространяется на уголовные производства, которые зарегистрированы со дня начала работы суда; до дня начала работы ВАКС, если досудебное расследование проводило Национальное антикоррупционное бюро и завершили прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По состоянию на 5 сентября (в начале работы суда. - Gazeta.ua) только 5% дел, которые должен получить суд, расследовало НАБУ, и они относятся к категории дел о коррупции среди чиновников.

Нардепы проголосовали также за сокращение сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.

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5 сентября начал работу Высший антикоррупционный суд. В прошлом году в июне Верховная Рада приняла закон о его работе. В апреле назначили 38 судей суда и они приняли присягу.