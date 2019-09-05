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четверг, 05 сентября 2019 11:13

Высокий прожиточный минимум и рост ВВП: премьер назвал 5 задач

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Высокий прожиточный минимум и рост ВВП: премьер назвал 5 задач
В следующие 5 лет надо создать 1 млн рабочих мест, говорит премьер Алексей Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

С ростом экономики хотя бы на 7%, с современными дорогами и высокой планкой прожиточного минимума - такой надеется увидеть Украину по итогам работы своего правительства премьер-министр Алексей Гончарук.

Глава правительства назвал 5 задач в комментарии "Новое время"

1. Рост ВВП в первый год на 5%, а в течение следующих четырех - минимум на 7%, что приведет к созданию 1 млн рабочих мест в следующие 5 лет.

2. Развитие инфраструктуры и связи: восстановление 24 тыс. км дорог, 15 аэропортов и пяти морских портов, запуск внутренних водных путей, покрытие территории Украины скоростным интернетом.

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3. Обеспечение украинцев высоким прожиточным минимумом, который учтет расходы, в том числе на коммунальные услуги.

"На то, что сейчас называют прожиточным минимумом, выжить невозможно. А если выжить на это невозможно, то это уже не прожиточный минимум. Плюс мы будем работать над тем, чтобы цифры в платежках уменьшились", - обещает премьер.

4. Существенное уменьшение вредных выбросов.

"Экологический вопрос у нас точно в приоритете. Нужно поддерживать развитие возобновляемой энергетики и сокращать энергозатраты. Нужны инвестиции в комплексную систему энергетической и экологической эффективности", - говорит Гончарук.

5. Государство в смартфоне. 2020-й год будет годом цифровизации страны. С 1 октября правительство планирует отказаться от бумажного документооборота между государственными органами власти.

"До конца года планируем завершить полную инвентаризацию страны", - резюмирует новый глава правительства.

29 августа Верховная Рада утвердила состав нового Кабинета министров.

В новом правительстве работают премьер-министр, 2 вице-премьера и 16 министров.

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05
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