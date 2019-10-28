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среда, 30 октября 2019 21:45

Выполнение предвыборных обещаний власти может привести к краху экономики - Довженко

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Автор: Валерий Шмаков
  Путь к решению накопленных еще в совке проблем точно не лежит через популярные меры - говорит Отар Довженко
Путь к решению накопленных еще в совке проблем точно не лежит через популярные меры - говорит Отар Довженко

Новые чиновники - точно не такие, как предыдущие, и по типажу, и за поведением. Но поломав зубы о теневые схемы в экономике и государственном управлении, они сейчас начнут приспосабливаться к действующим правилам игры. Об этом журналист и писатель Отар Довженко рассказал в интервью журналу "Країна".

"Сейчас мы видим крайнюю форму популизма. С другой стороны, в этой команде, кроме популистов, есть люди, которые хотят воспользоваться этой волной, чтобы сделать что-то хорошее. В правительстве я таких людей точно вижу: например, министры образования и здравоохранения. И премьер-министр кажется человеком, который во власти не для того, чтобы воровать и предавать. В принципе, это люди достойные. Однако даже достойные люди поставлены в условия, когда, вместо того, чтобы делать свою работу, они терпят прессинг подковерных ограничений и договоренностей.

Возможно, в некоторых сферах, где нет больших теневых денежных потоков, дела пойдут быстро и эффективно. Я надеюсь на образование и в принципе на гуманитарную сферу. Но настораживает их готовность к популистским действиям. Популизм - это удовлетворять самые примитивные желания толпы. "Хотите доллар по восемь - будет. Вам не нравится, что ваш город переименовали? Мы сейчас уволим Вьятровича и отменим декоммунизацию". Это очень опасно ", - отметил журналист.

Путь к решению накопленных еще в совке проблем точно не лежит через популярные меры - говорит Отар Довженко.

"У этих чуваков есть еще одна офигенная способность - обещать и не выполнять. Они наобещали такого, что если они это выполнят, экономике наступит конец. Например, зарплата учителям 4 тысячи долларов. Но я надеюсь, они этого не выполняют, а взамен дадут правительству делать что-то адекватное.

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Зеленский - глубоко чуждый мне человек. Я чувствую огромную культурную дистанцию ​​с ним. Но у меня нет ощущения полной измены. Зато есть ощущение, что за руль сел человек, в чьих водительских способностях я не уверен ", - подчеркнул он.

Интервью с Отаром Довженко читайте в журнале "Країна".

Людям импонирует стиль управления Владимира Зеленского - смесь Лукашенко и Голобородько.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Константин Батозский.

"Украинцы любят смотреть, как президент приезжает куда-то и ставит на место чиновников. Людям кажется, что это справедливо, но на самом деле это только картинка для телевидения. Зеленский и его команда - люди шоу-бизнеса. Хорошо чувствуют публику", - объясняет он.

Автор: Валерия Радзиевская
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30
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