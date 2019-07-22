Выборы за рубежом: стал известен победитель

"Слугу народа" на выборах в основном поддержали в Польше, Грузии, Конго, Египте, Израиле, Иране, Китае, Испании, Литве, Латвии, Беларуси, Индии. ФОТО: Посольство Украины в Австралии

Парламентские выборы на заграничном округе выиграла партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко. ЕС поддержали 9649 граждан, что составляет 29,55% голосов.

Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома, который обработал уже 100% протоколов голосования.

Партия "Слуга народа" заняла второе место, ей отдали свой голос на 463 человека меньше. Третье место на заграничном округе заняла партия "Голос" Святослава Вакарчука. За нее проголосовали 6425 граждан или 19,67%.

Все остальные партии получили менее двух тысяч голосов: "Партия Шария" - 4,41%, "Свобода" - 4,25%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 3, 6%, "Сила и честь" Смешко - 3, 05%, "Батькивщина" - 2,01%, "Гражданская позиция" - 1,23%, "Движение новых сил Михаила Саакашвили" - 1,07%. Другие партии, в частности "Опоблок", "Самопомощь", набрали менее 1%.

"Слугу народа" на выборах в основном поддержали в Польше, Грузии, Конго, Египте, Израиле, Иране, Китае, Испании, Литве, Латвии, Беларуси, Индии и других.

"Европейскую солидарность" - в США, Великобритании, Австралии, Греции, Италии, Кувейте, Нидерландах, Узбекистане и других странах

"Голос" взял большинство в Норвегии и Бразилии.

По результатам более 35% обработанных протоколов на парламентских выборах, в парламент проходят 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

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На внеочередных выборах в Верховную Раду не голосовали 14,7 миллиона украинский. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составляет 29527000 744 человека.

Окончательная явка избирателей, по данным Центризбиркома, на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,84%. Такие показатели оказались самыми низкими за всю историю парламентских выборов в Украине. Так, самую высокую явку украинцы продемонстрировали на выборах в Раду 1994 года: явка составила 75,6%. 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. На инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Раду XVIII созыва через формальное отсутствие коалиции от 2016 года.



