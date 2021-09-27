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Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют

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Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором &quot;Северный поток-2&quot; заблокируют
Сергей Солодкий: "Политика после Меркель будет еще больше направлена на достижение компромисса. Соответственно, надо готовиться к прагматической, рациональной, взвешенной Германии, к которой мы уже, собственно, привыкли". Фото: Радио Свобода

С завершением "эпохи Меркель" Германия и в дальнейшем будет оставаться осторожной и компромиссной. Украине следует налаживать отношения с представителями партий "зеленых" и "свободных демократов", которые могут ее поддержать на пути евроинтеграции.

Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт по международным отношениям Сергей Солодкий.

На выборах в Германии больше всего голосов получили социал-демократы. Завершается 16-летний срок пребывания у власти канцлера Ангелы Меркель. К каким изменениям в политическом курсе страны приведет конец "эпохи Меркель"?

На сегодня логичным выглядит создание коалиции именно на базе Социал-демократической партии. Я бы не ожидал изменений. Эпоха Ангелы Меркель характеризовалась умеренностью, рациональностью и прагматизмом. Она взвешивала каждый свой шаг, потому что должна была искать компромиссные решения со своими коалиционными партнерами. При любой конфигурации в будущем после выборов будет создано коалиционное правительство. Если не будет снова большой коалиции между социал-демократами и консерваторами, то будет коалиция не менее трех политических сил. Соответственно процесс достижения решений будет еще сложнее, чем до сих пор. Представим, что в коалицию войдут социал-демократы, "зеленые" и "свободные демократы" — либералы. Идеологически социал-демократы и "свободные демократы" достаточно разные, им сложно будет найти общий язык в вопросах экономического и социального плана.

Социал-демократы настаивают на необходимости диалога с Москвой и подчеркивают, что Россия является важной частью архитектуры безопасности Европы

Что касается внешней политики, то главные политические силы ФРГ выступают за санкционный режим в отношении России. В их программах обязательно содержится пункт о продлении антироссийских санкций, если Москва не выполнит Минские договоренности, и осуждается оккупация Крыма. Но социал-демократы настаивают на необходимости диалога с Москвой и подчеркивают, что Россия является важной частью архитектуры безопасности Европы. А "свободные демократы" выступают за ужесточение санкций, если Россия пойдет на дальнейшую эскалацию.

Политика после Меркель будет еще больше направлена на достижение компромисса. Соответственно, надо готовиться к прагматической, рациональной, взвешенной Германии, к которой мы уже, собственно, привыкли. Если в Украине были какие-то ожидания прорывов в двусторонних отношениях с появлением новой коалиции — то я бы не возлагал на это больших надежд.

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Возможны ли какие-нибудь новые сценарии для Украины, если канцлером ФРГ станет социал-демократ Олаф Шольц? Изменится ли подход Германии к войне на Донбассе?

Я бы не рассчитывал на это. Новая коалиция будет стремиться стабилизировать ситуацию в Европе, сдержать Россию от дальнейшей агрессии, достичь решений, которые бы способствовали восстановлению территориальной целостности Украины. Германия так же благосклонно относиться к реформам в Украине — в свое время она серьезно присоединилась к децентрализации. Возможно, если социал-демократы будут у власти, они попытаются возобновить диалог с Москвой — будут встречи с Путиным, будут предприняты шаги к новым переговорам в "нормандском формате". Но результаты этих встреч будет зависеть не от нового канцлера Германии, а от Путина, от его готовности идти на компромиссы. А такой готовности не видно. Надеяться, что через изменения в Берлине что-то изменится в Москве — наивно.

Поэтому ни ухудшения, ни улучшения в отношениях Украины и Германии не предвидится. Мы хотели бы, чтобы новое немецкое правительство поддерживало Украину на пути евроинтеграции, было благосклонно к ее стремлению вступить в НАТО. Да, именно Ангела Меркель в 2008 году заблокировала предоставление Украине ПДЧ. Но новое правительство будет сложной конфигурацией — социал-демократы по всем этим вопросам довольно осторожны. Украина не отказываться от своих планов — надо будет говорить об этом с новым правительством. Но следует апеллировать к аргументам, а сильнейшим аргументом является реформирование, особенно в отношении судебной сферы и борьбы с коррупцией.

47 процентов немцев выступают за то, чтобы Украина была членом ЕС

Немецкое общество по некоторым вопросам прогрессивнее своих политиков. Иногда немецкие или французские политики боятся говорить о членстве Украины в ЕС — мол, их граждане устали от расширения ЕС, надо подождать. Но в прошлом году центр "Новая Европа" провел социологический опрос, который показал, что 47 процентов немцев выступают за то, чтобы Украина была членом ЕС.

Представитель социал-демократов Олаф Шольц, кандидат в канцлеры от СДП заявил, что "Северный поток" запустят, но он готов прекратить транспортировку газа, если Москва нарушит обязательства перед Украиной.

Надо понимать, что Украине даст такой сценарий. Представим, что Россия прибегнет к агрессии и прекратит поставки газа. Германия в ответ на агрессию прекращает поставки газа по "Северному потоку-2". Как это повлияет на захватнические намерения Москвы? Как долго Германия готова не транспортировать газ? Сдержит ли это Путина? Хорошо, что такие заявления звучат — это значит, что в Германии слышат аргументы об угрозах безопасности, которые несет "Северный поток". Но бизнес-логика пока преобладает. Если образуется коалиция социал-демократов, "свободных демократов" и "зеленых" — будет интересно наблюдать, каким будет окончательное решение. Так как "зеленые" и "свободные демократы" всегда критически относились к этому проекту. Украина должна активно вести диалог с "зелеными" и "свободными", чтобы блокировать запуск "Северного потока-2".

Украина должна активно вести диалог с "зелеными" и "свободными", чтобы блокировать запуск "Северного потока-2"

Как эти выборы повлияют на Европу?

Собственно, ни Германия, ни Ангела Меркель лично никогда не стремились быть лидером ЕС. Германию называли "вынужденным лидером". В силу экономической и институциональной мощности она играла ведущую роль в делах Европы, сама того не желая. Поэтому смена особы, возглавляющей немецкое правительство, не играет никакой роли. Вес самой Германии выводит ее на лидерскую позицию. И она будет играть ведущую роль в европейских делах — независимо от желания нового канцлера.

Как изменятся отношения между Германией и США? Найдет ли новый немецкий канцлер Шольц общий язык с Байденом?

Думаю, что найдет. Если бы это был Трамп — договариваться было бы сложно. Байден уже приложил немало усилий, чтобы найти общий язык с Евросоюзом в целом и Германией в частности. Не вижу никаких препятствий относительно договоренностей нового канцлера с президентом США. В отношениях Европы и Америки всегда были периоды взлета и спада — некие американские горки. Но в любом случае европейским лидерам будет легче найти общий язык с Байденом, чем с Трампом.

В воскресенье, 26 сентября, в Германии состоялись парламентские выборы. С этими выборами завершилась эпоха 16-летнего пребывания у власти Ангелы Меркель.

Больше всего голосов — 25,7% — получила Социал-демократическая партия, оппозиционная Ангеле Меркель. Партия "Христианско-демократический союз" получила 24,1% голосов, партия "Союз-90/Зеленые" — 14,8%. По результатам последних опросов 40% немцев не знали, за кого голосовать.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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