Выборы президента: на булаву претендуют уже 17 нардепов

Речь будет идти не просто о выборах президента, а верховного главнокомандующего воюющей страны, напоминает первый вице-спикер Ирина Геращенко. Фото: открытые источники

Сейчас происходит фальстарт президентской кампании.

Об этом в интервью "Українська правда" сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Я насчитала только в парламенте 17 кандидатов, которые уже заявили, что идут в президенты.

Как правило, это люди, которые прогуливают парламент месяцами, не голосуют за ключевые решения. Они не осознают одной ключевой истории: речь будет идти не просто о выборах президента, а верховного главнокомандующего воюющей страны.

Парламент всегда перед выборами очень политизирован. Много популизма, обещаний. Часто принимаются страшные законы, такие как, например, когда-то о детях войны. Приняли в последний день работы только для того, чтобы поскакать на избирательные участки, и сказать: "Мы всем раздаем кучу денег", под которые нет никакого финансирования", - рассказала она.

"Более-менее реалистичную избирательную картину можно будет увидеть только ближе к зиме. Это первое.

Второе - сейчас все соревнуются в популистской оппозиционной риторике. Она бросается на хорошую почву. У нас непростая экономическая ситуация, рост тарифов, цен. Конечно, в первую очередь, граждане оценивают работу власти по кошельку.

Но все же надо помнить: у нас идет война с Россией. Украинцы должны осознавать, что мы можем потерять не только кошельки, но и страну. Об этом надо сегодня больше думать", - отметила первый вице-спикер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Немного Ляшко, немного Тимошенко: назвали союзников коалиции

Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.