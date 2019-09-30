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Выборы мэра Киева: кандидат от Зе проходит во второй тур и выигрывает в Кличко - опрос

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Выборы мэра Киева: кандидат от Зе проходит во второй тур и выигрывает в Кличко - опрос
По данным исследования респонденты выражают готовность к полной перезагрузки городской власти - как в мэрии, так и в Киевсовете. Фото: Главком

30 сентября в Киеве обнародовали данные социологического исследования "Поствыборные ориентации киевлян: доверие, рейтинги, ожидания". Опрос провела компания Seetarget методом личных интервью на дому у респондента. С 20 по 28 сентября 2019 года исследовали мнение 1207 киевлян разного возраста, пола и района проживания. Погрешность измерения составляет не более 2,9%.

"Проведение внеочередных выборов мэра Киева поддерживается абсолютным большинством. По нашим данным 59,1%, то есть около двух третей от опрошенных положительно относятся к перевыборам мэра и городского совета. Причем ожидания, что эти выборы изменят ситуацию в Киеве тоже являются положительными на уровне 42 %", - говорит Алексей Боровский, директор компании Seetarget

По данным исследования респонденты выражают готовность к полной перезагрузки городской власти - как в мэрии, так и в Киевсовете. Еще 37,3% респондентов затруднились ответить состоится ли улучшение и 15,1% не верят в положительные изменения и только 5,4% предрекают ухудшение.

"Прежде всего бросается в глаза амбвивалентность (от ред. одновременное сосуществование противоположного отношения) киевлян относительно их политических установок и отношения к городской власти. Почти половина считает, что власть движется в правильном направлении и в то же время почти 60% выступает за досрочные выборы. Это типичная черта для украинцев. Это свидетельствует о том, что у людей есть и критические оценки и позитивное мышление", - говорит Владимир Фесенко, политолог.

Общее состояние Киева за время пребывания на посту мере Виталия Кличко по мнению 38,1% респондентов ухудшилось, 21,1% киевлян не заметили изменений и 37,6% опрошенных видят улучшения состояния столицы. Наиболее острыми проблемами киевлян оказались: длительное отсутствие горячей воды, отсутствие доступной медицины и неудовлетворительное качество воды в кранах. Среди черт, которые киевляне хотели видеть в "идеальном мере" назвали профессионализм, компетентность, честность и порядочность.

"Интересно то, что такая характеристика как патриотизм находится на последнем месте, она набрала лишь 9,7%. Вероятно это может быть результатом той повестки, которую ввела предыдущая власть за прошлые 5 лет. В целом запрос на новинку остается. Первоочередными являются общественные ценности, патриотизм меньше активизируется и если смотреть на разрез будущей компании - это борьба между определенной стабильностью и между изменением. Это основной лейтмотив следующих выборов", - говорит Николай Бондаренко, социолог.

По словам специалистов нынешняя ситуация является стартовой, соответственно позиции будут меняться. На результат повлияет состав кандидатов и эффективность предвыборной компании. Согласно результатам исследования за действующего мэра города проголосовали бы 20,7%, за его конкурента Александра Ткаченко - 18,6%. На третьем месте в рейтинге Святослав Вакарчук с 12,4% голосов. В городской совет вошла бы партия "Слуга народа" с 53,8%, "Европейская солидарность" и "Голос" с 9,9% и 7,7% соответственно. На популярность партии может влиять рейтинг Владимира Зеленского. Прогнозируемая явка избирателей составляет 68,1%.

"Человек всегда пытается избежать негативных раздражителей, он стремится к положительным ощущениям, комфорту, улучшениям. По такому принципу индивид будет находиться под влиянием эффекта новизны. Каждый, кто будет делать выбор, психологически предпочтет новую власть, чем старую, потому что избирателю будет казаться, что старая власть значительно хуже, чем новая", - объясняет Спартак Суббота, политический психолог.

Основным препятствием, которое мешает власти города Киева решать проблемы треть киевлян назвала коррупцию городской власти. Другая треть, считает, что власть ставит выше свои корыстные интересы над общественными, остальные респондентов выбрали вариант некомпетентности чиновников.

Справка: Компания Seetarget - член Социологической ассоциации Украины. Ее команда объединяет специалистов по коммуникации, социологов, маркетологов, психологов и политологов. Большинство работников является Ph.D. и специалистами в различных областях социальных наук. Seetarget занимается исследованиями в области политики и бизнеса.

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