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пятница, 20 августа 2021 19:48

Выборы мэра Харькова: в рекламе вбухуют десятки тысяч долларов

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Выборы мэра Харькова могут стать самыми дорогими с точки зрения вложений в рекламу в соцсетях. Об этом сообщает движение "Чесно"

До официального старта кампании еще около месяца. Но некоторые из потенциальных кандидатов ведут рекламные кампании уже более полугода. Десятки тысяч долларов уже потрачено на рекламу в Facebook.

По состоянию на конец июля движение обнаружило почти 40 страниц, которые активно ведут кампании за и против потенциальных кандидатов в мэры. Общая сумма расходов из этих страниц в этом году превысила 2,5 млн грн.

 

Мустафаева против Терехова

Первой свою кампанию начала депутат Харьковского городского совета от "Слуги народа" Алина Мустафаева. Ее активность в социальных сетях выросла уже через несколько недель после смерти Геннадия Кернеса, в январе.

В депутата есть два типичных разновидности сообщений - о своей деятельности, а также сообщения с критикой в. о. городского головы Игоря Терехова. Стоимость распространения отдельных сообщений - $400. По состоянию на 16 августа на распространение рекламных сообщений с основной страницы Мустафаевой потратили $14 600.

 

Рекламу в пользу Мустафаевой и против Терехова размещал со своей странице бизнесмен Дмитрий Никонов. Фактически страница Никонова превратилась в рекламную площадку Мустафаевой, где та рассказывает о себе и критикует Терехова.

В январе - июне Никонов потратил на такие сообщения более $12 тыс, поэтому совокупные расходы в пользу Мустафаевой достигают почти $27 тыс.

Судя по части сообщений со страниц Мустафаевой и Никонова, депутат рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах харьковского городского головы, которые должны состояться 31 октября.

Продвижение Терехова и "чернуха" на Добкина

В апреле-мае в Facebook развернулась война между Тереховым и Михаилом Добкиным. Всего на пользу Терехова и против Добкина работает менее 24 различные страницы в Facebook.

 

В июле появилась сеть из восьми страниц, в своем названии содержат названия районов Харькова. Часть из них позиционируют себя как страницы районных администраций. Из всех них распространяются похожие рекламные сообщения с приглашением на встречи с Тереховым.

Плательщиком за рекламу из этих страниц указано, в частности, "рекламное агентство Kharkiv Ads". В реестрах такого предприятия найти не удалось, а его сайт создали два месяца назад и он не наполняется (вероятнее всего, создан для соответствия требованиям Facebook при размещении политической рекламы).

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Одной из самых активных есть страница "Первая столица", которая с мая по 16 августа потратила на рекламные сообщения $7250.

Если в мае большинство сообщений были комплиментарными касательно Терехова, то в августе "Первая столица" почти полностью сосредоточилась на кампании против Добкина. Изредка "перепадает" и Мустафаевой.

К созданию инфоповодов, которые затем раскручивают через рекламные посты, привлекают и политологов.

В общем страницы, которые работают в пользу Терехова, одновременно его и против Добкина, а также страницы против Добкина с момента активизации с мая по 16 августа потратили на распространение рекламы более $31 тыс.

Добкин против Терехова

Добкин начал разворачивать свою кампанию еще в марте. Одной из ключевых есть страница RegioNews.ua.

Страница размещает также сообщения о других политиках, и поэтому фактически невозможно идентифицировать, сколько именно средств было потрачено на кампанию, связанную с Харьковом. Впрочем, можно сказать, что львиная доля из $16 тыс, потраченных с середины марта по 16 августа, приходится именно на борьбу Добкина против Терехова.

Кроме традиционной "чернухи" и "джинсы", есть и более креативные материалы. Например, со страницы "Престол 1-й столицы" распространяют картинки и ссылки на сайт с комиксами против Терехова.

 

Общую сумму затрат на страницах, которые агитируют за Добкина и против Терехова, назвать сложно, ведь часть кампании ведется через медиа, которые размещают и другие рекламные сообщения. Ориентировочная сумма затрат может достигать $25-30 тыс.

Расходы политиков на рекламу в соцсетях в этом году выросли почти на треть по сравнению с первым полугодием 2020-го. Причиной такого роста стало то, что выросло количество активных страниц и все больше политиков и партий используют рекламу в интернете, как один из основных способов коммуникации с поклонниками.

Выборы мэра Харькова на 31 октября назначила Верховная Рада.

Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес умер в декабре прошлого года.

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