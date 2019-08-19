Вятрович спрогнозировал, как будет работать Институт нацпамяти при Зеленском

"У меня не очень оптимистичные прогнозы", - Вятрович. ФОТО: газета "День"

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович имеет не очень оптимистичные прогнозы относительно работы учреждения за президента Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"У меня не очень оптимистичные прогнозы, несмотря на то, что заявления относительно гуманитарной политики, вопросов, связанных с политикой национальной памяти, звучат в окружении господина Зеленского. Как минимум, эти заявления свидетельствуют о непонимании важности такой политики и такого инструмента как Институт национальной памяти. Но пока говорить об этом рано".

Пятилетняя работа Института не даст развернуть страну на 180 градусов в вопросах гуманитарной политики, указывает Вятрович.

"Я уверен, что с работой, которую мы провели за эти пять лет, уже ничего не будет. Декоммунизации уже никто назад не вернет. Тем более, что мы получили очень правильное решение Конституционного суда, который признал конституционность этого закона ", - сказал он.

"Как бы этого не хотели отдельные откровенно пророссийские политики".

Что же будет с Институтом нацпамяти станет известно после формирования правительства, то есть в сентябре, говорит историк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вятрович объяснил, что нужно для завершения декоммунизации

В апреле Всеукраинский Совет религиозных объединений при содействии Украинского института национальной памяти инициировал внедрение нового государственного праздника - Дня свободы совести и вероисповедания.