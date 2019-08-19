Вятрович спрогнозировал, как будет работать Институт нацпамяти при Зеленском

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1395
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 315
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1566
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1944
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1881
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1323
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6615
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1683
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 954
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
6
4
5
5
6
В Гостомеле напали на нардепа Куприя - он обвиняет Матиоса
В Гостомеле напали на нардепа Куприя - он обвиняет Матиоса
Члены ОИК подрались во время заседания
Члены ОИК подрались во время заседания
Гражданский Полторак изменил имидж
Гражданский Полторак изменил имидж
Грымчака и его ссобщника задержали на взятке
Грымчака и его ссобщника задержали на взятке
Разумков появился в кресле спикера
Разумков появился в кресле спикера
Видео
Все видео
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
В здание ОИК бросили дымовую шашку
В здание ОИК бросили дымовую шашку
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Трамп заговорил про Зеленского
Трамп заговорил про Зеленского
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4509
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1566
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1944
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6615
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4736
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
18 августа 2019
1 Просмотров: 909
Вона
– Я живу в селі під Києвом. Біля озера. Кожні вихідні на протилежному березі збирається компанія й мучить мене своєю музикою, – каже ...
понедельник, 19 августа 2019 09:52

Вятрович спрогнозировал, как будет работать Институт нацпамяти при Зеленском

  Комментировать
Вятрович спрогнозировал, как будет работать Институт нацпамяти при Зеленском
"У меня не очень оптимистичные прогнозы", - Вятрович. ФОТО: газета "День"

Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович имеет не очень оптимистичные прогнозы относительно работы учреждения за президента Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"У меня не очень оптимистичные прогнозы, несмотря на то, что заявления относительно гуманитарной политики, вопросов, связанных с политикой национальной памяти, звучат в окружении господина Зеленского. Как минимум, эти заявления свидетельствуют о непонимании важности такой политики и такого инструмента как Институт национальной памяти. Но пока говорить об этом рано".

Пятилетняя работа Института не даст развернуть страну на 180 градусов в вопросах гуманитарной политики, указывает Вятрович.

"Я уверен, что с работой, которую мы провели за эти пять лет, уже ничего не будет. Декоммунизации уже никто назад не вернет. Тем более, что мы получили очень правильное решение Конституционного суда, который признал конституционность этого закона ", - сказал он.

"Как бы этого не хотели отдельные откровенно пророссийские политики".

Что же будет с Институтом нацпамяти станет известно после формирования правительства, то есть в сентябре, говорит историк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вятрович объяснил, что нужно для завершения декоммунизации

В апреле Всеукраинский Совет религиозных объединений при содействии Украинского института национальной памяти инициировал внедрение нового государственного праздника - Дня свободы совести и вероисповедания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вятрович спрогнозировал, как будет работать Институт нацпамяти при Зеленском». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Перед полетом имена космонавтов сменили на российские

Самое читаемое
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
28
 Просмотров: 149906
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
5
 Просмотров: 27163
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
 3 Просмотров: 22050
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
 Просмотров: 20070
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 9 Просмотров: 17111
Политика
Команда Зеленского ищет шесть новых руководителей РГА
Команда Зеленского ищет шесть новых руководителей РГА Просмотров: 927
Премьер-министр Израиля Нетаньяху рассказал о цели визита в Киев
Премьер-министр Израиля Нетаньяху рассказал о цели визита в Киев Просмотров: 333
Продюсер "Ласкового мая" попросил разрешить въезд в Украину
Продюсер "Ласкового мая" попросил разрешить въезд в Украину Просмотров: 1071
Нардеп Бужанский обозвал журналистку "тупой овцой"
Нардеп Бужанский обозвал журналистку "тупой овцой" 1 Просмотров: 783
В партии "Слуга народа" рассказали, за сколько дней сформируют новый Кабмин
В партии "Слуга народа" рассказали, за сколько дней сформируют новый Кабмин Просмотров: 855
Больше всего комментируют
9
После выборов в патриотов опустились руки
7
Совок бессмертный - в сети раскритиковали подготовку к празднованию Дня Независимости
5
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
3
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
2
Денег нет: Воздушные силы отказались от тренажеров для зенитных установок
Голосов: 9615
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua