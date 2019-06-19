Вятрович объяснил свой мотив идти в Раду

Вятрович идет на выборы, потому что может потерять должность. Фото: images.unian.net

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что вероятность того, что он останется на посту, очень низкая.

Одним из главных мотивов пойти на выборы в парламент является возможная потеря должности, пишет "Громадське".

Вятрович будет баллотироваться в парламент под 25 номером в списке партии пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

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"Есть достаточно много информации о попытке найти мне замену на этом посту. Концепция сейчас такова, что институт не ликвидируют, так как это может вызвать слишком большое возмущение, но Вятровича надо убрать", - сказал он.

"Мне кажется, что именно в парламенте смогу защитить очень много тех достижений, которые мы уже сделали в течение пяти лет, и продолжить эту работу", - объяснил Вятрович.

Партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" обнародовала список из 50 кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду. Половина кандидатов еще не были в парламенте, а около 30 процентов - женщины.