"Вы клоун" - Арестович и Белецкий сцепились в прямом эфире

Арестович та Білецький поскандалили через АТО. Фото: Униан

Председатель партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович поссорились в прямом эфире.

Спор возник, потому что Белецкий вспомнил недавнее скандальное заявление Арестовича о АТО во время политического ток-шоу на телеканале "Украина 24".

"Вы делаете вид, что вы эксперт, но мы оба знаем, что вы клоун", - сказал лидер Нацкорпуса.

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В ответ Арестович напомнил Билецкому о преступлениях, очевидно, намекнув, что он может быть к ним причастен. На это Белецкий пригрозил ему судом. И рассказал, что когда-то "послал" Арестович в мариупольском аэропорту за то, что тот якобы "рассказывал сказки" военным.

"Господин Андрей говорит как брехло", - ответил советник главы ОП.

В результате ведущий вынужден был останавливать шоу и угомонить политиков.

На днях экс-министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видео, где Арестович заявляет, что "АТО - это большой курорт для мальчиков, военные не страдают, а вырываются от жен, детей и тещ. Жарят мясо и живут, как положено украинскому казаку в степи. Дует ветер, там абсолютная свобода". Позже Арестович оправдывался, что это говорил еще в 2016 году. А публикацию видео Аваковым сейчас связал с началом политического сезона. Экс-глава Минздрава Максим Степанов, реагируя в Facebook на скандальное заявление Арестовича, заподозрил у него психическое заболевание.