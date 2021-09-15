Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО

Офис президента призвали уволить Арестовича за сказанное.

Советник руководителя Офиса президента, представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович называл АТО "курортом для мальчиков". Видео опубликовал в Facebook бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.

На видео Арестович рассказывает: "Вокруг АТО существует огромный миф. Про то, что наши хлопци страждають, что наши хлопци гинуть. АТО - это великий курорт такой для мальчиков, большой пионерлагерь. Там праздник непослушания. Они вырываются от жен, детей, тещ туда, жарят мясо... В тебя стреляют, ты стреляешь, ты герой как бы, тебя все любят, уважают и не надо потирать сопли детям и разбираться с покосившимся забором дома"

Аваков предложил Офису президента "послать этого персонажа подальше".

"Не подставляйте страну и президента. Фантазии Арестовича - от переименования Украины в Русь-Украину или вылезшая сегодняшняя мерзость про АТО и войну , как и многие другие перлы – это же на вас, господа ложится! Я думаю, эти слова самовлюбленного пустоцвета увидят в каждом доме участника АТО и жаль, если увидят в доме погибших бойцов. Мерзавец, со смешком рассказывающий между прочим о гибели на войне наших солдат. Люди дадут этому оценку.

А вот может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях – вопрос не к обществу. Уверен, что реакция руководителей страны, после просмотра этого ролика, последует незамедлительно", - заявил бывший министр внутренних дел.

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В ответ Арестович написал в Facebook, что видео - четырехлетней давности.

"Тогда я только вернулся из очередной поездки в АТО. И был слегка взбешён тем, что нас постоянно пытаются заставить плакать. Я считал и считаю, что на такие попытки нужно отвечать весело, именно так и можно выиграть в информационной войне", - заявил советник руководителя ОП.

В июле этого года Арестович называл украинское законодательство о языке "репрессивным" и заявлял о предоставлении русскому языку статуса регионального. Также советник руководителя ОП заявлял, что изменил бы название государства на "Русь-Украина", предлагал называть украинский язык "руським".