"Русь - это мы" - Арестович предлагает переименовать Украину

Россия ежегодно тратит миллиарды долларов на пропаганду ради поддержания утверждения о своем давнем наследии и величественной истории.

Советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что сменил бы название нашего государства на "Русь-Украина", дабы "отобрать у РФ бренд русских".

"Я борюсь за то, чтобы мы называли войну правильно - "русско-российская" война. Русь - это мы. Украине стоит вспомнить собственную историю. Если говорить исторически справедливо, то есть ветвь славянская, которая пошла на Москву, и где-то глубоко мы с этой ветвью являемся родственниками. Но Россия не сводится только к славянскому элементу, там много кто есть. И претендовать на наследство Руси она может, мягко говоря, с большой натяжкой. Я бы изменил название государства на двойное", - сказал он во время интервью журналисту Роману Цимбалюку.

На заявление отреагировала представительница МИД России Мария Захарова.

Автор: facebook.com/maria.zakharova.167 На слова Арестовича отреагировала представительница МИД России

"Над этим уже работают", - ответил Арестович на вопрос журналиста о том, когда же ждать указа президента Владимира Зеленского относительно переименования государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться

12 августа Арестович заявил, что он является противником языкового закона, который действует в Украине. Он также высказался, что в Украине на законодательном уровне нужно разделить понятия "русский" и "российский".