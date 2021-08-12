"Я против языкового закона" - Арестович начал защищать "русский язык"

Советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что он является противником языкового закона, который действует в Украине. Он также высказался, что в Украине на законодательном уровне нужно различить понятия "русский" и "российский".

"Это одна из наших самых больших ошибок, что мы до сих пор не прекратили культурные войны в Украине. Моя политика простая: украинскому языку поддержку, остальным - свободу свободного общения, свободного использования", - заявил Арестович.

Арестович назвал эмоциональными слова языкового омбудсмена Тараса Кремня о переезде в другое государство людям, которые не довольны языковым законом. Спикер ТКГ отметил, что не Кременю решать, кто и куда едет.

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"Украинский язык я поддерживаю, но хочу, чтобы в государстве существовала свобода общения", - высказался Арестович.

Предложил искать место в РФ некоторым гражданам также президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом". Заявил, что жители оккупированного Донбасса должны определиться - они украинцы или русские. Тем, кто считает "нам в Россию", глава государства предложил выехать из страны. Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019. Подтвердил норму Конституции Украины о едином государственном языке в Украине. Его обязан знать каждый гражданин. "За" проголосовали 278 народных депутатов. Государственным языком обязаны пользоваться в делопроизводстве, сфере культуры, рекламе, при проведении спортивных мероприятий, в надписях и сообщениях в транспорте, во время обслуживания пассажиров, на вывесках и дорожных знаках, в науке наряду с английским. Личное общение на любом языке не ограничивают.