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вторник, 01 декабря 2020 14:42

Вступление Украины в НАТО: Минобороны хочет получить план действий 2021 года

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Вступление Украины в НАТО: Минобороны хочет получить план действий 2021 года
Министр обороны напомнил, что курс Украины на членство в НАТО закреплен в Конституции. Фото: pixabay

Министерство обороны надеется, что на саммите НАТО 2021 года решат предоставить Украине план действий по членству в Альянсе.

Украинское партнерство с НАТО особенно важно для противодействия агрессивной политике России, которая является вызовом для международного мира и безопасности, об этом на пресс-конференции сообщил министр обороны Андрей Таран.

"Мы будем надеяться на вашу всестороннюю поддержку по принятию такого решения на следующем саммите НАТО 2021 года. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решением Бухарестского саммита 2008-го", - отметил Андрей Таран, обращаясь к послам и военным атташе стран НАТО и представителей Офиса НАТО в Украине.

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Министр обороны напомнил, что курс Украины на членство в НАТО закреплен в Конституции, а стремление получить план действий по членству - в недавно принятой Стратегии нацбезопасности.

"Мы верим, что для НАТО было бы правильным решением членство в Альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, которые подверглись агрессии со стороны России. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии будет иметь существенное влияние на евроатлантическую безопасность и стабильность, в частности в Черноморском регионе", - отметил министр.

Вооруженные силы Украины в целом выполнили свою задачу, которая ставилась на 2020 год.Среди приоритетных направлений он назвал завершение трансформации системы управления Вооруженных сил по принципам и стандартам НАТО.

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