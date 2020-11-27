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пятница, 27 ноября 2020 23:33

ВСУ в 2020 году полностью выполнили задачи - главнокомандующий

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ВСУ в 2020 году полностью выполнили задачи - главнокомандующий
Хомчак рассказал, что ВСУ выполнили задание. Фото: Укринформ

Вооруженные силы Украины в целом выполнили свою задачу, которая ставилась на 2020 год.

"Сегодня подводим итоги деятельности Вооруженных сил Украины 2020 года по всем направлениям. В первую очередь это результаты ведения военных действий на востоке Украины, где седьмой год продолжается сдерживания российской агрессии", - сообщил на пресс-конференции главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Среди приоритетных направлений он назвал завершение трансформации системы управления Вооруженных сил по принципам и стандартам НАТО, приобретение органами военного управления и штабами способности обеспечить устойчивое управление войсками (силами) и их эффективное применение в условиях превосходства противника в воздухе, на море и суше.

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Ранее он заявил, что силового освобождения Донбасса не будет из-возможность больших жертв среди мирного населения и военных ВСУ.

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