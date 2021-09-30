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четверг, 30 сентября 2021 11:38

Встреча Зеленского с Путиным может состояться: известно, когда

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Встреча Зеленского с Путиным может состояться: известно, когда
Встреча Зеленского с Путиным может состояться зимой. Фото: unian.ua

Очные переговорили президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным могут состояться в конце 2021-го или в начале 2022 года.

Об этом пишет "РБК Украина", ссылаясь на близкие к украинскому главе государства источники.

"Мы хотим выйти на прямые переговоры с Путиным. Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего. Нам нужно понять: мы можем о чем-то договориться или нет", - сказал анонимный источник.

Кремль не хочет на переговорах поднимать двух важных тем - Крым и Донбасс. Однако на Банковой надеются, что "торговля повесткой дня" со стороны Москвы является хорошим сигналом, отметили источники.

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Украинская сторона готова к встрече Владимира Зеленского со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Однако Россия постоянно находит отговорки, чтобы она не состоялась, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Зеленский встречался с Путиным в декабре 2019 года во время заседания "нормандской четверки" в Париже. С тех пор встреч с президентом страны-агрессора не было.

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