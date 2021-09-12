У Зеленского назвали условие для встречи с Путиным

Владимир Зеленский встретится с Владимиром Путиным только при условии обсуждения вопроса Крыма. Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский готов встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы поднять вопрос оккупированных территорий.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" говорит пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Вы же слышали позицию российского президента - что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку дня этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины? Потому, действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России. В любое время, в любом месте и в пределах нейтральной территории", - говорит Никифоров.

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По его словам, вопросы встречи лидеров РФ и Украины ведутся, однако все будет зависеть от решения России.

"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты касательно этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются. Но, надо обязательно добиться того, чтобы это самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России. Согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять", - добавил Никифоров.

Украинская сторона готова к встрече президента Владимира Зеленского со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Однако Россия постоянно находит отговорки, чтобы она не состоялась. Об этом говорит глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.