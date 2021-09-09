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четверг, 09 сентября 2021 08:23

Зеленский может встретиться с Путиным в США - дипломат

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Зеленский может встретиться с Путиным в США - дипломат
Зеленский в конце сентября этого года планирует посетить Соединенные Штаты Америки. Фото: president.gov.ua

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина может состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН, сессия которой стартует 14 сентября в Нью-Йорке.

Зеленский планирует посетить Соединенные Штаты Америки для участия в заседании, заявил дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала "Украина 24".

"По поводу встречи лидеров Украины и РФ, думаю, об этом не будут говорить. Мне кажется, обсуждаются такие варианты. Если там будет президент России, у него выборы буквально в эти дни - все может быть. Может произойти пересечение, которое, я бы сказал, не очень уместное в таком формате на самом деле, но рассуждения могут быть", - сказал он.

Во вторник Генассамблея ООН откроет 76-ю сессию. Общие дебаты состоятся с 21 по 27 сентября 2021 года.

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Канцлер Германии Ангела Меркель будет пытаться организовать встречу лидеров "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе до окончания своей каденции 2021 года. 22 августа канцлер четко сказала во время пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским, что до последнего дня будет пытаться организовать встречу лидеров Украины, РФ, Франции и Германии на высшем уровне.

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