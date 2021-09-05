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понедельник, 06 сентября 2021 00:24

РФ постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина

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РФ постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина
Украинская сторона готова к встрече Зеленского с Путиным. Фото: новостной

Украинская сторона готова к встрече президента Владимира Зеленского со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Однако Россия постоянно находит отговорки, чтобы она не состоялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

Он подчеркнул, что Украина готова к встрече Зеленского с Путиным. "Но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи", - сказал Кулеба.

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Ранее Кулеба рассказал, когда президент США Джо Байден приедет с визитом в Украину.

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