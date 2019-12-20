ВСП отказался увольнять судью Майдана и зовет СБУ заняться активистом-антикоррупционером

Санин по обращению Киевской городской госадминистрации запретил мирные акции в центре столицы.

Высший совет правосудия отказалась уволить скандального судью Окружного административного суда города Киева Богдана Санина, который 2013 запретил Майдан.

Решение приняли 19 декабря, сообщает Центр противодействия коррупции.

"Это уже не впервые члены ВСП защищают судей Майдана, особенно со скандального ОАСК. Интересно, что засуетились с заседанием по Санина именно в разгар судебной реформы, которую они заблокировали. Ведь создание этической комиссии, которую предусматривает закон, может угрожать увольнением самих членов совета ", - говорит эксперт Галина Чижик.

Высшая квалификационная комиссия судей еще в апреле 2018 года признала Санина недобросовестным и рекомендовала ВСП его уволить. Более года совет не рассматривал этот вопрос и 19 декабря решил оставить его в должности.

Также ВСП хочет, чтобы СБУ и другие органы расследовали действия председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

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30 ноября 2013, после разгона студентов на Майдане Незалежности в Киеве, Богдан Санин по обращению Киевской городской госадминистрации запретил мирные акции в центре столицы с 1 декабря 2013 года по 7 января 2014 года.