Вслед за "Опорой" о фальсификации выборов мэра Харькова заявил КИУ

Неточности, выявленные в протоколах ряда избирательных участков в Харькове, могут свидетельствовать о попытках фальсификации результатов выборов городского головы.
Об этом заявил Комитет избирателей Украины в четверг.
"Предоставленная наблюдателями информация указывает на факты организации избирательных фальсификаций, к которым, вероятно, привлекли членов участковых комиссий.
После завершения голосования на нескольких участках выявили несоответствия между данными протоколов участковых и протоколов районных территориальных избирательных комиссий. Схема могла быть использована для увеличения количества голосов в пользу одного из кандидатов", - сообщил КВУ.
По словам наблюдателей, речь идет о ряде уголовных правонарушений - препятствование осуществлению избирательного права, фальсификация, подлог.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Ситуация в Харькове должна получить безотлагательную реакцию правоохранительных органов, чтобы привлечь к ответственным виновных лиц, заявил КИУ.
Также наблюдатели призвали ТИК не препятствовать установлению фактов нарушений и организовать прозрачный процесс установления результатов выборов.
31 октября в Харькове проходили мэрские выборы. 1 ноября председатель городской территориальной избирательной комиссии объявила Игоря Терехова победителем с результатом 50,66%.
"Опора" призвала не признавать Терехова победителем из-за фальсификаций. В организации заявили об иске в суд.
Также "Опора" сообщила об информационных атаках на наблюдателей.
Комментарии