Вслед за "Опорой" о фальсификации выборов мэра Харькова заявил КИУ

Победителем выборов объявили действующего и.о. мэра Харькова Игоря Терехова.

Неточности, выявленные в протоколах ряда избирательных участков в Харькове, могут свидетельствовать о попытках фальсификации результатов выборов городского головы.

Об этом заявил Комитет избирателей Украины в четверг.

"Предоставленная наблюдателями информация указывает на факты организации избирательных фальсификаций, к которым, вероятно, привлекли членов участковых комиссий.

После завершения голосования на нескольких участках выявили несоответствия между данными протоколов участковых и протоколов районных территориальных избирательных комиссий. Схема могла быть использована для увеличения количества голосов в пользу одного из кандидатов", - сообщил КВУ.

По словам наблюдателей, речь идет о ряде уголовных правонарушений - препятствование осуществлению избирательного права, фальсификация, подлог.

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Ситуация в Харькове должна получить безотлагательную реакцию правоохранительных органов, чтобы привлечь к ответственным виновных лиц, заявил КИУ.

Также наблюдатели призвали ТИК не препятствовать установлению фактов нарушений и организовать прозрачный процесс установления результатов выборов.

31 октября в Харькове проходили мэрские выборы. 1 ноября председатель городской территориальной избирательной комиссии объявила Игоря Терехова победителем с результатом 50,66%. "Опора" призвала не признавать Терехова победителем из-за фальсификаций. В организации заявили об иске в суд. Также "Опора" сообщила об информационных атаках на наблюдателей.